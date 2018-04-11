Назарбаев: мы наблюдаем новую веху в узбекско-казахстанских отношениях

Помимо узбекского дипломата верительные грамоты казахстанскому лидеру вручили послы России, Туркменистана и Италии.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую значимость и высокий уровень узбекско-казахстанских отношений, который был достигнут благодаря усилиям нового главы республики Шавката Мирзиёева.
"У нас состоялись обоюдные визиты, а также этот год объявлен Годом Узбекистана в Казазстане, следующий будет годом Казахстана в Узбекистане. Благодаря политике многоуважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева мы открыли новую страницу в наших двусторонних отношениях, только показатели товарооборота выросли в последнее время на 30%", — подчеркнул казахстанский лидер.
Он добавил, что новая веха в отношениях между Астаной и Ташкентом также способствовала укреплению дружественных связей между всеми странами Центральной Азии.
Как состоялась церемония вручения верительных грамот, смотрите в нашем видеосюжете.