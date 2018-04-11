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Назарбаев: мы наблюдаем новую веху в узбекско-казахстанских отношениях

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В Астане состоялась торжественная церемония принятия верительных грамот от послов нескольких государств, в том числе от нового главы дипмиссии Узбекистана в Казахстане Саидикрама Ниязходжаева.

Помимо узбекского дипломата верительные грамоты казахстанскому лидеру вручили послы России, Туркменистана и Италии.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую значимость и высокий уровень узбекско-казахстанских отношений, который был достигнут благодаря усилиям нового главы республики Шавката Мирзиёева.

"У нас состоялись обоюдные визиты, а также этот год объявлен Годом Узбекистана в Казазстане, следующий будет годом Казахстана в Узбекистане. Благодаря политике многоуважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева мы открыли новую страницу в наших двусторонних отношениях, только показатели товарооборота выросли в последнее время на 30%", — подчеркнул казахстанский лидер.

Он добавил, что новая веха в отношениях между Астаной и Ташкентом также способствовала укреплению дружественных связей между всеми странами Центральной Азии.

Как состоялась церемония вручения верительных грамот, смотрите в нашем видеосюжете.

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Теги:
Саидикрам Ниязхлджаев, Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Узбекистан, Казахстан, Международная политика



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