Ученый рассказал, зачем искать воду на Луне

Зачем аппарат летит на Луну и что он там будет делать, Sputnik рассказал руководитель проекта Павел Казмерчук.

© Sputnik / Игорь Лекаркин В космос за водой: кто и зачем разрабатывает космический аппарат "Луна-25"

"У "Луны-25" две основные задачи. Первая — это отработка мягкой посадки. Россия более сорока лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть", — пояснил он.

По словам Казмерчука, если на Луне найдется вода, она будет полезна для космонавтов будущего — и для синтеза топлива, и для обеспечения лунных баз.

Подробный рассказ ученого о перспективах освоения луны — в видео Sputnik.