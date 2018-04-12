Космос наш: в Ташкенте отметили годовщину полета Гагарина

Всех пришедших ждали стенды, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника. Состоялся и небольшой концерт.
Как проходил праздник, смотрите в видео Sputnik.
У памятника Юрию Гагарину в Ташкенте 12 апреля отпраздновали День космонавтики
Всех пришедших ждали стенды, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника. Состоялся и небольшой концерт.
Как проходил праздник, смотрите в видео Sputnik.
Запуск космического аппарата "Луна-25", разрабатываемого в Научно-производственном объединении имени Лавочкина, запланирован на 2020 год
В Астане состоялась торжественная церемония принятия верительных грамот от послов нескольких государств, в том числе от нового главы дипмиссии Узбекистана в Казахстане Саидикрама Ниязходжаева.
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Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты" — продолжение научного проекта Совета муфтиев России по организации изучения мусульманского духовного наследия исторического пространства, где проходил Великий шелковый путь
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В Кыргызстане государственные и муниципальные служащие начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка.
"Дворец счастья" будет построен в течение года мэрией Душанбе совместно с Министерством юстиции Таджикистана, Рустам Эмомали уже ознакомился с проектом