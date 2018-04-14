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Строители Крымского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно

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На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку

Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега.

Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток.

СПУТНИК_Строительство моста в Крым: итоги за два года
© Ruptly .
Соединяя берега: итоги строительства Крымского моста за два года
Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

 

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Теги:
Крым, Россия



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