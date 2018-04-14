Строители Крымского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно

Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега.

Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток.

Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.