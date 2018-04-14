Дамаск атакован: США выпустили свыше ста ракет по Сирии

В ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать точечные ракетные удары по Сирии

По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.