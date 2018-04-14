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Дамаск атакован: США выпустили свыше ста ракет по Сирии

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Тема:
Ситуация в Сирии (40)
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© Ruptly .

В ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать точечные ракетные удары по Сирии

Авиаудары по Сирии, архивное фото
© Ruptly .
Удар США по Сирии: что на самом деле означает ракетно-бомбовое шоу Трампа
По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Тема:
Ситуация в Сирии (40)

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США совершили ракетные удары по Сирии
Теги:
Сирия, США



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