Дамаск атакован: США выпустили свыше ста ракет по Сирии

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.
В ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать точечные ракетные удары по Сирии
В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.
На дорожное полотно Крымского моста начали наносить разметку
Запад обвинил Дамаск в химической атаке в городе Дума в конце прошлой недели. Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление по этому поводу.
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В столице Казахстана безработный мужчина нашел в мусорном баке ювелирные украшения на 7,5 тысяч долларов.
Мэрия Бишкека решает вопрос о переносе Ошского рынка, на котором третий раз за год произошел пожар, за пределы города.
Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.