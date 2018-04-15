13:24 15 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .

Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.

США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин о бомбардировке Сирии: США еще больше усугубляют катастрофу
В ночь с пятницы на субботу они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Теги:
Сирия, США, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Cтроительство новой дороги M-1 Баку-Губа-граница с Российской Федерацией
    Верной дорогой

    В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?

  • Белорусский биатлонист Владимир Чепелин
    Мужики с винтовками

    Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?

  • Грабли.
    Генеральная уборка

    "За чистую Абхазию": в каких городах республики в ближайшие дни пройдут субботники и кто примет в них участие.

  • Игорь Шатров
    Инструмент влияния

    Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международная выставка-ярмарка Российское образование: Душанбе-2018
Тяга к знаниям: в Душанбе открылась выставка российского образования
СПУТНИК_Жители Дамаска высказались о ракетном ударе по Сирии
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Миссия выполнима: что нужно знать о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054