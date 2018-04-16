И коня на скаку остановит: мотоциклист догнал сбежавшую из дома лошадь

На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.
Мотоциклист ехал по улице, когда увидел бегущую лошадь и хозяйку, которая пытается ее догнать.
На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.
Компания в Токио предложила женщинам необычное средство защиты – систему "Мужчина на занавеске". Тень умеет боксировать, отбивать удар битой и даже пылесосить
Местный пенсионер приютил бездомных животных в своем автомобиле
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.
В ночь с 13 на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать точечные ракетные удары по Сирии
Также Узбекистан намерен привлекать российских режиссеров для съемок документальных фильмов
Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров поделился своими эмоциями м переживаниями перед боем с россиянином Дмитрием Чудиновым
Участники планируют обсудить проблему правового положения в России лиц с неурегулированным правовым статусом из числа тех, кто въехал в страну на ПМЖ из стран ближнего зарубежья
Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко рассказал о внутренних рисках республики, связанных с оттоком талантливой молодежи.
В столице Кыргызстана представители митингующих продавцов Ошского рынка, который с начала года горел уже трижды, прорвались в здание правительства.
Количество инженеров и рабочих, задействованных в строительстве Рогунской ГЭС, увеличилось в связи с ускорением строительных работ на объекте.
Согласно прогнозам Организации стран-экспортеров нефти в 2018 году Азербайджан продолжит снижение добычи углеводородов.
Парламентарии Беларуси не останутся в стороне и будут помогать при решении вопросов торговли с Россией.
Граждане Абхазии не должны бояться отравлений или других проблем из-за использования химикатов в борьбе с мраморным клопом, заявляют специалисты.
Активисты перекрывают улицы Еревана, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.
Более тысячи человек в Латвии написали заявление в инспекцию по надзору за азартными играми с просьбой запретить им посещать игорные залы и казино.
В Сейме Литвы готовы рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от "медицинских препаратов, интернета, секса и так далее".
В Молдове перевозка людей на микроавтобусах, которые изначально не были предназначены для пассажирских перевозок, будет полностью запрещена.
Самая длительная забастовка работников в истории современной Эстонии завершена – ее продолжение признано не имеющим перспектив.
Представители десяти регионов России от Москвы до Ханты-Мансийска примут участие в кулинарном конкурсе, который определит лучшего пекаря осетинских пирогов.
Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко рассказал о внутренних рисках республики, связанных с оттоком талантливой молодежи.
В столице Кыргызстана представители митингующих продавцов Ошского рынка, который с начала года горел уже трижды, прорвались в здание правительства.
Количество инженеров и рабочих, задействованных в строительстве Рогунской ГЭС, увеличилось в связи с ускорением строительных работ на объекте.