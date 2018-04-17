16:21 17 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Америка протестует: в США прошли митинги против бомбардировки Сирии

Получить короткую ссылку
Тема:
Ракетный обстрел Сирии (12)
9711

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Сотни протестующих вышли на улицы американских городов, чтобы высказать свое негодование по поводу обстрела Сирии

В ряде городов США прошли многочисленные митинги, участники которых выступили против американской военной агрессии в Сирии.Протестующие вышли с плакатами "Руки прочь от Сирии" и "Остановите войну и насилие!".

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин о бомбардировке Сирии: США еще больше усугубляют катастрофу
Митинги охватили 35 городов США.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (12)
Теги:
Сирия, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российский политолог Олег Кузнецов
    Давление сближает

    Российский политолог о том, что у Азербайджана и России общие проблемы и общие недоброжелатели, а так же о том, как такая ситуация сближает.

  • Мессенджер Viber
    Не "Телеграмом" единым!

    Сбой в работе мессенджера Viber произошел в Беларуси и еще нескольких странах – сервисная служба компании работает над устранением неполадок.

  • Хамза Шахин
    Мы ценим!

    Сирийцы ценят готовность Абхазии оказать арабской республике военную помощь, заявил депутат Народного Совета Сирии Хамза Шахин.

  • Полиция идет вслед за активистами по улице Саят-Нова (17 апреля 2018). Ереван
    Последнее предупреждение

    Полиция сделала последнее предупреждение митингующим в Ереване, если они не покинут площадь Франции – один из главных транспортных узлов столицы.

  • Беспилотник, архивное фото
    Дрон на миллион

    Национальные вооруженные силы Латвии в следующем году получат от США беспилотные дроны более чем на три миллиона долларов.

  • Врач, архивное фото
    Медицинская "благодарность"

    Антикоррупционная комиссия Сейма Литвы просит Службу спецрасследований проверить вопрос о привилегиях политикам в учреждениях здравоохранения.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
СПУТНИК_Протесты в США против ударов по Сирии
Америка протестует: в США прошли митинги против бомбардировки Сирии
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054