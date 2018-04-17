Америка протестует: в США прошли митинги против бомбардировки Сирии

Сотни протестующих вышли на улицы американских городов, чтобы высказать свое негодование по поводу обстрела Сирии

В ряде городов США прошли многочисленные митинги, участники которых выступили против американской военной агрессии в Сирии.Протестующие вышли с плакатами "Руки прочь от Сирии" и "Остановите войну и насилие!".

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Митинги охватили 35 городов США.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. По словам американского лидера, он принял решение произвести "точечные удары" в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

В военной операции также принимают участие Великобритания и Франция.