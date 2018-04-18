Лавров: Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам

Глава МИД России стал гостем программы "Жесткий разговор". Ведущий старался задавать максимально острые вопросы. Смотрите на видео, что еще заявил Лавров.
"Химатака" в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников стали одной из главных тем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал BBC.
Глава МИД России стал гостем программы "Жесткий разговор". Ведущий старался задавать максимально острые вопросы. Смотрите на видео, что еще заявил Лавров.
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