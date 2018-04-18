Лавров: Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам

"Химатака" в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников стали одной из главных тем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал BBC.

© Sputnik / Алексей Филиппов Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

"Западные партнеры предпочли действовать на основе очень странной логики: доказательство посредством наказания. Они прибегли к наказанию сначала, как это было сделано в Солсбери и только потом они стали ждать расследования Скотланд-Ярда. Они прибегли к наказанию в сирийской Думе, и теперь они ждут, пока эксперты ОЗХО проведут расследование", — сказал Лавров.

Глава МИД России стал гостем программы "Жесткий разговор". Ведущий старался задавать максимально острые вопросы. Смотрите на видео, что еще заявил Лавров.