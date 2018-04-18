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Лавров: Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам

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RUPTLY / BBC Hardtalk

"Химатака" в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников стали одной из главных тем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал BBC.

Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Западные партнеры предпочли действовать на основе очень странной логики: доказательство посредством наказания. Они прибегли к наказанию сначала, как это было сделано в Солсбери и только потом они стали ждать расследования Скотланд-Ярда. Они прибегли к наказанию в сирийской Думе, и теперь они ждут, пока эксперты ОЗХО проведут расследование", — сказал Лавров.

Глава МИД России стал гостем программы "Жесткий разговор". Ведущий старался задавать максимально острые вопросы. Смотрите на видео, что еще заявил Лавров.

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Теги:
химическое оружие, BBC, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Запад, Россия, Сирия



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