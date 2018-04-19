Для истинных гурманов: в ресторане в США предлагают отведать тарантула

Запеченного тарантула повара добавляют к котлете, сыру и соусу чили.
Смельчаки, которые отваживаются съесть булочку с изюминкой, получают памятный приз — футболку.
Бургеры с пауком появились в меню одного из ресторанов в американском штате Северная Каролина
Запеченного тарантула повара добавляют к котлете, сыру и соусу чили.
Смельчаки, которые отваживаются съесть булочку с изюминкой, получают памятный приз — футболку.
По данным регионального МЧС, пожар в школе №1 города Стерлитамак, который устроил ученик коррекционного класса, был потушен за 15 минут
"Химатака" в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников стали одной из главных тем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал BBC.
Главарь оказал сопротивление и погиб при задержании, спецслужбам удалось предотвратить теракты в Ростовской области
Сотни протестующих вышли на улицы американских городов, чтобы высказать свое негодование по поводу обстрела Сирии
Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане, его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест
В ходе государственного визита Эмомали Рахмона в Ташкент Таджикистан и Узбекистан согласуют оставшиеся вопросы по границе
Между компаниями "Узагроэскпорт" и "Номин Холдинг" были заключены контракты на 10 миллионов долларов на экспорт сухофруктов, а также свежих плодоовощей из Узбекистана в Монголию
Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?
Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?
Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?
Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.
Москва и Минск 20 апреля планируют провести переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в Россию.
В Абхазии выявлены 700 объектов культурного наследия – какая работа проводится в республике для сохранения памятников истории?
Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".
Резкое повышение акциза на алкоголь в Латвии приведет к увеличению нелегального рынка спиртовой продукции и оттолкнет алкотуристов из соседних стран.
Экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что Москве и Вильнюсу нужно расширить гуманитарные и бизнес-контакты.
Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни – куда подевались мужчины?
Лишь каждый седьмой ученик Таллиннских школ и гимназий прошел вакцинацию – медики бьют тревогу и заявляют о необходимости усиления разъяснительной работы.
Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?
Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?
Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?