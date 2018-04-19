Тонны банкнот превратились в пыль: как в России уничтожают фальшивые купюры

В печь отправляется старые, грязные, а также фальшивые деньги.
Как купюры превращаются в пыль, смотрите в нашем видео.
Центробанк России ежедневно утилизирует почти две тонны наличных.
В печь отправляется старые, грязные, а также фальшивые деньги.
Как купюры превращаются в пыль, смотрите в нашем видео.
Бургеры с пауком появились в меню одного из ресторанов в американском штате Северная Каролина
По данным регионального МЧС, пожар в школе №1 города Стерлитамак, который устроил ученик коррекционного класса, был потушен за 15 минут
"Химатака" в Сирии и последовавшие за ней ракетные удары со стороны США и их союзников стали одной из главных тем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он дал BBC.
Главарь оказал сопротивление и погиб при задержании, спецслужбам удалось предотвратить теракты в Ростовской области
Пока не удалось изменить условия соглашения о разделе продукции, однако консорциум "Лукойла" и "Узбекнефтегаза", которые работают в рамках соглашения о разделе продукции, планируют добыть 18 миллиардов кубометров газа в 2019 году
Не согласованным пока остается участок протяженностью около двух километров в районе плотины Фархадской ГЭС, на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана
В ближайшее время данная услуга появится в приложении Beepul, а также в системе Payme, в режими онлайн первыми смогут протестировать абоненты платежной карты "Алокабанка"
Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?
Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?
Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?
Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.
Москва и Минск 20 апреля планируют провести переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в Россию.
В Абхазии выявлены 700 объектов культурного наследия – какая работа проводится в республике для сохранения памятников истории?
Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".
Резкое повышение акциза на алкоголь в Латвии приведет к увеличению нелегального рынка спиртовой продукции и оттолкнет алкотуристов из соседних стран.
Экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что Москве и Вильнюсу нужно расширить гуманитарные и бизнес-контакты.
Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни – куда подевались мужчины?
Лишь каждый седьмой ученик Таллиннских школ и гимназий прошел вакцинацию – медики бьют тревогу и заявляют о необходимости усиления разъяснительной работы.
Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?
Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?
Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?