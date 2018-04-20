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"Голубая" мечта: Шавкат Мирзиёев поздравил Узбекистан с чудом

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Тема:
Узбекско-российские отношения (27)
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров

Спустя ровно два года после закладки первого камня компания "Лукойл" открыла Кандымский газоперерабатывающий завод, расположенный в Бухарской области. На торжественной церемонии выступил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также президент российской компании.

Открытие Кандымского ГПЗ
© Пресс-служба президента
В Узбекистане запустили в эксплуатацию Кандымский ГПК
В своем приветственном слове узбекский лидер подчеркнул тесные и разносторонние связи между Россией и Узбекистаном по ключевым направлениям.

"Я думаю, в этом году мы подпишем и соглашение по строительству в республики атомной станции", — подчеркнул президент.

Говоря об открывающемся комплексе Мирзиёев подчеркнул, что это крупнейший в регионе и уникальный объект, который удалось возвести всего за два года.

"История не знала такого, чтобы за два года построить столь современный и масштабный комплекс. Это настоящее чуда, с которым я всех нас и хочу поздравить", — заключил глава государства.

После выступлений представители российской компании, а также президент Узбекистана нажали символическую кнопку, дав старт новому предприятию.

Как проходила церемония и каким получился уникальный российско-узбекский проект, смотрите в нашем видео.

Тема:
Узбекско-российские отношения (27)

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Теги:
Лукойл, Вагит Алекперов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Газ



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