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Член экипажа "Норда": нас вытащили из плена

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Два члена экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд", которые в четверг покинули эту страну, заявили, что рады своему освобождению из "плена".

Наручники на столе
© Flickr/ Jordan Gillespie
Украинский суд перенес арест капитана незаконно задержанного судна из Крыма
"Сегодня 19 апреля. Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое", — сказала Ирина Оборина.

Подробности смотрите в нашем видео.

Судно "Норд" под флагом России задержали 25 марта в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они — граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне.

Украинский суд 30 марта арестовал "Норд". На членов команды наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Теги:
судно "Норд", Украина, Крым, Россия



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