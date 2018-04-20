Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль

Чем больше Британия пытается оправдаться в деле об отравлении отца и дочери Скрипаль, тем больше возникает вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

По словам Лаврова, российская сторона задала Британии несколько десятков вопросов и хочет получить на них ответы.

© Sputnik / Алексей Филиппов Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии

"Мы хотим получить ответы взрослых и профессиональных людей. Может быть, нам придется ждать, когда в британском правительстве профессионалы. Но пока разговор не получается", — посетовал дипломат.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Позже британские власти сообщили, что Скрипали пришли в себя и уже выписаны из больницы.