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Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль

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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (52)
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© Sputnik .

Чем больше Британия пытается оправдаться в деле об отравлении отца и дочери Скрипаль, тем больше возникает вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

По словам Лаврова, российская сторона задала Британии несколько десятков вопросов и хочет получить на них ответы.

Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Мы хотим получить ответы взрослых и профессиональных людей. Может быть, нам придется ждать, когда в британском правительстве профессионалы. Но пока разговор не получается", — посетовал дипломат.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Позже британские власти сообщили, что Скрипали пришли в себя и уже выписаны из больницы.

 

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (52)
Теги:
Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Великобритания, Россия, Политика



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