Лавров высмеял доводы Британии о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль

По словам Лаврова, российская сторона задала Британии несколько десятков вопросов и хочет получить на них ответы.
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Позже британские власти сообщили, что Скрипали пришли в себя и уже выписаны из больницы.