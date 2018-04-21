Одил Ахмедов: в России любят футбол и болеют как сумасшедшие

Одил Ахмедов отметил, что болельщикам не стоит беспокоиться за проведение Чемпионата мира.
"Я знаю российских болельщиков, они любят футбол и свою команду, поэтому болеют как сумасшедшие. Не стоит беспокоиться — это будет очень хороший турнир", — сказал он.
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Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.