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Одил Ахмедов: в России любят футбол и болеют как сумасшедшие

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Бывший игрок футбольных клубов "Анжи" и "Краснодар", а ныне полузащитник "Шанхай СИПГ", Одил Ахмедов поделился со Sputnik Китай своими воспоминаниями о проведенном в России времени и ожиданиями и предстоящем мундиале.

Одил Ахмедов отметил, что болельщикам не стоит беспокоиться за проведение Чемпионата мира.

"Я знаю российских болельщиков, они любят футбол и свою команду, поэтому болеют как сумасшедшие. Не стоит беспокоиться — это будет очень хороший турнир", — сказал он.

Полное интервью с Одилом Ахмедовым читайте здесь>>

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Россия



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