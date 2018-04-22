Ликвидация сторонника ИГ в Ставрополе

Преступления готовил сторонник Исламского государства, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

© Sputnik / Игорь Зарембо В России ликвидировали сторонника ИГ, планировавшего теракты в РФ

"Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения. Силовики нашли у него обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.