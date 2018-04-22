18:57 22 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Ликвидация сторонника ИГ в Ставрополе

Получить короткую ссылку
24 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .

ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ, сообщает пресс-служба ведомства

Преступления готовил сторонник Исламского государства, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

Сотрудники подразделений специального назначения
© Sputnik / Игорь Зарембо
В России ликвидировали сторонника ИГ, планировавшего теракты в РФ
"Объектами террористических нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и получил смертельные ранения. Силовики нашли у него обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
Спутник_ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе
Ликвидация сторонника ИГ в Ставрополе
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054