Неспокойный Ереван: сотни задержанных на акции протеста в республике

В Генпрокуратуре Армении сообщили о задержании оппозиционеров, однако акции протеста на улицах Еревана продолжаются

Три оппозиционных депутата парламента Армении — Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — задержаны по обвинению в проведении незаконных массовых собраний – они организовывали митинги, игнорируя ограничения мэрии Еревана.

В воскресенье, 22 апреля, полиция применила светошумовые гранаты для разгона оппозиционного митинга против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна.

На жесткие меры правоохранительные органы пошли в связи с призывом Пашиняна продолжить акции протеста с удвоенной силой. Это случилось после завершения "трехминутных переговоров" с премьер-министром страны Сержем Саргсяном.

Встреча политиков закончилась резким уходом главы правительства после того, как Саргсяна возмутил тон оппозиционера.

В результате акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 228 демонстрантов, семь протестующих были госпитализированы.

Напомним, акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Пашинян объявил о начале "бархатной революции".