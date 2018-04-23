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Жители Армении устроили народные гулянья после отставки премьер-министра

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© Sputnik . Aram Nersesyan

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке после многодневных митингов в Ереване и других городах страны.

Жители страны по этому поводу устроили народные гулянья. Как люди радуются уходу премьер-министра, смотрите в видео Sputnik Армения.

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Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку
Теги:
Армения



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