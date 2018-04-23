Жители Армении устроили народные гулянья после отставки премьер-министра

Жители страны по этому поводу устроили народные гулянья. Как люди радуются уходу премьер-министра, смотрите в видео Sputnik Армения.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке после многодневных митингов в Ереване и других городах страны.
Жители страны по этому поводу устроили народные гулянья. Как люди радуются уходу премьер-министра, смотрите в видео Sputnik Армения.
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Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.
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В Алматинской области Казахстана сошел оползень, который продолжает двигаться к реке Кольсай. Спасатели создали оперативный штаб.
Политолог рассказал, что за тысячи лет до появления европейской демократии кыргызский народ жил по принципам курултая.
В Таджикистане построят самый большой в Центральной Азии аквапарк с площадками для вейкбординга и трамплинами для прыжков в воду.