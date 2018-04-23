Жители Армении устроили народные гулянья после отставки премьер-министра

Узбекистан по совокупности ряда показателей занял первое место среди наиболее привлекательных для экспорта стран по отношению к российским производителям. Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентами, в виде внушительной договорной базы и диверсифицированной торговли существует еще ряд проблемных сфер.

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