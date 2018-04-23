Шавкат Мирзиёев пояснил, почему Узбекистан поддержал проект ТАПИ

По словам узбекского лидера, инициатива главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.
"Мы рады поддержать этот глобальный проект ТАПИ, который обеспечит мир и стабильность в Афганистане, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы договорились, что поддержим этот проект и будем работать вместе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Главы государств подписали совместное заявление, а всего в ходе первого дня визита между Узбекистаном и Таджикистаном подписано 16 документов.
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан продолжится 24 апреля в Хорезмской области.