Шавкат Мирзиёев пояснил, почему Узбекистан поддержал проект ТАПИ

Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе двусторонних переговоров в Ташкенте договорились о сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

По словам узбекского лидера, инициатива главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.

"Мы рады поддержать этот глобальный проект ТАПИ, который обеспечит мир и стабильность в Афганистане, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы договорились, что поддержим этот проект и будем работать вместе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

Он также добавил, что в рамках визита главы Туркменистана в Ташкенте открывается парк Ашхабад, который станет еще одним символом дружбы двух народов.

Главы государств подписали совместное заявление, а всего в ходе первого дня визита между Узбекистаном и Таджикистаном подписано 16 документов.

Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан продолжится 24 апреля в Хорезмской области.