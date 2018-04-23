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Шавкат Мирзиёев пояснил, почему Узбекистан поддержал проект ТАПИ

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Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (9)
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров

Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе двусторонних переговоров в Ташкенте договорились о сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

По словам узбекского лидера, инициатива главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.

"Мы рады поддержать этот глобальный проект ТАПИ, который обеспечит мир и стабильность в Афганистане, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы договорились, что поддержим этот проект и будем работать вместе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ
Он также добавил, что в рамках визита главы Туркменистана в Ташкенте открывается парк Ашхабад, который станет еще одним символом дружбы двух народов.

Главы государств подписали совместное заявление, а всего в ходе первого дня визита между Узбекистаном и Таджикистаном подписано 16 документов.

Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан продолжится 24 апреля в Хорезмской области.

Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (9)
Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан, Международная политика



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