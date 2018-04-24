Выходец из СНГ наехал на людей в Торонто

Причина его действий пока не установлена: правоохранительные органы заявили, что преступник действовал намеренно, но назвать произошедшее терактом пока отказываются. Стоит отметить, в эти дни в Торонто проходит саммит "Большой семерки".
Двадцатипятилетний Алик Минасян, будучи за рулем микроавтобуса, наехал на людей в Торонто. В результате погибли десять человек, 15 пострадали.
Причина его действий пока не установлена: правоохранительные органы заявили, что преступник действовал намеренно, но назвать произошедшее терактом пока отказываются. Стоит отметить, в эти дни в Торонто проходит саммит "Большой семерки".
Седьмой международный турнир по курашу проходил в Шахрисабзе. За кубок президента Узбекистана сражались спортсмены из почти трех десятков стран.
Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе двусторонних переговоров в Ташкенте договорились о сотрудничестве по ключевым вопросам, в том числе по строительству газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке после многодневных митингов в Ереване и других городах страны.
Подсолнечное масло под названием "Новичок" представил на сельскохозяйственной выставке в Ульяновске фермер Алексей Якушев.
Кроме того, по данным торгпредства, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ по товарообороту с Россией.
Административную реформу и борьбу с преступностью, а также применение ГПК в новой редакции обсудили на семинаре.
Всего в конкурсе приняли участие 320 выпускников 39 вузов Узбекистана, он проводился по 13 приоритетным специальностям.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном "забыл" о мексиканце Сауле Альваресе.
Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев рассказал о ежедневной работе дипломатического представительства.
Для предотвращения проникновения боевиков в Центральную Азию Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане.
На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.
Гражданка Польши в попытке поймать свою собаку переплыла Буг, тем самым нарушив белорусско-польскую границу.
Абхазия готова трудиться бок о бок вместе с Крымом для достижения благосостояния обеих республик, сказал министр экономики Абхазии.
К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.
Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде
Госдеп США выделяет $2 миллиона на производство и адаптацию для молдавского ТВ американских передач – эти меры "должны привести к переориентации аудитории".
В комитете по петициям Европейского парламента во вторник, 24 апреля, пройдут слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии.
Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном "забыл" о мексиканце Сауле Альваресе.
Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев рассказал о ежедневной работе дипломатического представительства.
Для предотвращения проникновения боевиков в Центральную Азию Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане.