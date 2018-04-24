Выходец из СНГ наехал на людей в Торонто

Двадцатипятилетний Алик Минасян, будучи за рулем микроавтобуса, наехал на людей в Торонто. В результате погибли десять человек, 15 пострадали.

Причина его действий пока не установлена: правоохранительные органы заявили, что преступник действовал намеренно, но назвать произошедшее терактом пока отказываются. Стоит отметить, в эти дни в Торонто проходит саммит "Большой семерки".