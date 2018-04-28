Как енот Яша успокаивает собак перед визитом к ветеринару

Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед походом к врачу.
Хозяин енота однажды заметил, что его питомец неравнодушен к четвероногим. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.
В ветеринарной клинике в Ростове-на-Дону есть необычный сотрудник - енот Еша.
Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед походом к врачу.
Хозяин енота однажды заметил, что его питомец неравнодушен к четвероногим. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.
Глава государства предложил вернуть памятник Дружбы народов на его историческое место, а также дать станции метро прежнее название.
В приграничном пункте Пханмунджом проходят переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном.
Строительство завершается с опережением графика, конструкцию могут ввести в эксплуатацию уже в мае.
Матч занесли в книгу рекордов России, он прошел за 50 дней до старта чемпионата мира — 2018.
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Цель премии - выявить и наградить компании, которые развивают HR-отрасль Узбекистана.
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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал, в каком бы жанре написал книгу про президента Казахстана.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уволил замглавы ГКНБ Рустама Мамасадыкова и назначил на его место своего советника.
Рейс пассажирского аэробуса по маршруту Санкт-Петербург-Худжанд задержан из-за приступа у пассажира.