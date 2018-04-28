Как енот Яша успокаивает собак перед визитом к ветеринару

В ветеринарной клинике в Ростове-на-Дону есть необычный сотрудник - енот Еша.

Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед походом к врачу.

Хозяин енота однажды заметил, что его питомец неравнодушен к четвероногим. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.