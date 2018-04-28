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Родители однояйцевых тройняшек впервые показали детей журналистам

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© Ruptly .

Такое происходит в одном случае из двухсот миллионов, рождение девочек врачи считают редчайшим явлением.

В Москве родители однояйцевых тройняшек в первый раз с момента их рождения показали детей журналистам.

"Они были такие маленькие, весили всего чуть больше 600 граммов. И дело не в их весе, а в том, что они родились на 26-й неделе беременности. Весь мир знает, что безумно тяжело сохранить не только жизнь, но и здоровье таких детей", — рассказал директор ФГБУ "НЦАГиП им. Кулакова" Геннадий Сухих.

Рождение этих девочек — редчайшее явление. Такое происходит в одном случае из двухсот миллионов. Малышки появились на свет почти три года назад в одной из московских клиник.

Теги:
дети, Медицина, Москва, Родители и дети



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