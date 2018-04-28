Как развлекают болельщиков Формулы-1 в Баку

Вот уже третий год любители автоспорта собираются в Баку, где проходит уникальное для страны событие - Гран-при Азербайджана "Формулы-1", программа которого включает не только гонки.

В первый день заездов Гран-при Азербайджана в объектив Sputnik попала фан-зона на берегу Каспия, где болельщики проводят время, наслаждаясь музыкальными треками, вкусной едой и азербайджанским гостеприимством.

В Национальном парке Приморский бульвар открыта зона отдыха и развлечений, расположенная у городской трассы. Одно из главных мест здесь занимает F1 Village — самое желанное место для любого фаната "королевских гонок", где можно приобрести любую атрибутику и сувениры. Здесь же расположен парк спортивных развлечений, где взрослым и детям предлагается помериться силами в волейболе, баскетболе, мини-теннисе и других играх.

Вечером в пятницу фанатов ожидает концерт известной британской группы Jamiroquai.