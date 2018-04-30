С оптимизмом и уверенностью: как Севинч Ходиева готовится к выступлению

Участница из Узбекистана Севинч Ходиева участвует в международном вокальном конкурсе "Ты супер!".
Она сумела пробиться во второй тур: Севинч получила три голоса из четырех, покорив жюри своим артистизмом.
Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.