С оптимизмом и уверенностью: как Севинч Ходиева готовится к выступлению

Как готовится к выступлению участница из Узбекистана и что она испытывает за несколько минут до выхода на сцену - смотрите в нашем видео.

Участница из Узбекистана Севинч Ходиева участвует в международном вокальном конкурсе "Ты супер!".

Она сумела пробиться во второй тур: Севинч получила три голоса из четырех, покорив жюри своим артистизмом.

Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.