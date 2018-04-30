19:43 30 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

С оптимизмом и уверенностью: как Севинч Ходиева готовится к выступлению

Получить короткую ссылку
Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (23)
48 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Sputnik / Арпи Бегларян

Как готовится к выступлению участница из Узбекистана и что она испытывает за несколько минут до выхода на сцену - смотрите в нашем видео.

Участница из Узбекистана Севинч Ходиева участвует в международном вокальном конкурсе "Ты супер!".

Она сумела пробиться во второй тур: Севинч получила три голоса из четырех, покорив жюри своим артистизмом.

Севинч Ходиева - узбекская участница конкурса Ты супер!
НТВ
Севинч Ходиева прошла во второй тур шоу "Ты супер!"
Во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!", организованного информационным агентством Sputnik телекомпанией НТВ, принимают участие более 80 детей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (23)

По теме

Затаив дыхание: как Севинч Ходиеву поддерживали в родном Ташкенте
Теги:
Ты супер, Севинч Ходиева, Россия, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Спорт

Мультимедиа

Встреча участников автопробега Победа - одна на всех в Ташкенте
Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая
Севинч
С оптимизмом и уверенностью: как Севинч Ходиева готовится к выступлению
Кандымский ГПК произведет 8 миллиардов кубических метров газа
Что нужно знать о Кандымском ГПК

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054