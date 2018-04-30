Пожар и взрывы в Сирии: последствия атаки на военную базу возле Хамы

Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
Ранее источник сообщал, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.
Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.