Пожар и взрывы в Сирии: последствия атаки на военную базу возле Хамы

Склады оружия сирийской армии в окрестностях городов Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.

Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

© REUTERS / Omar Sanadiki Сирия снова атакована

По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

Ранее источник сообщал, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.