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До слез: Севинч Ходиева разрыдалась после итогов конкурса "Ты супер!"

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (26)
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Sputnik / Арпи Бегларян

Участница из Узбекистана Севинч Ходиева не смогла пробиться в полуфинал вокального конкурса "Ты супер". Из 9 выступавших конкурсантов выбрали лишь четверых, более старших.

Начиналось все для Севинч неплохо — три зеленые кнопки из четырех давали ей надежду на попадание в следующий тур конкурса. Все члены жюри заметили ее колоссальный рост по сравнению с первым раундом, а зал так же тепло отозвалася на ее артистическое исполнение песни.

Сама она сразу после выступления улыбалась и верила в лучшее, а то что немного пустила слезу перед жюри, то это было скорее от радости.

Участница конкурса Ты супер! Севинч Ходиева
© Sputnik / Арпи Бегларян
Надежда и слезы: Севинч Ходиева покидает "Ты супер!"
Но в конце программы, когда из девяти участников судьям пришлось выбирать четверых, Севинч, как и другие более младшие конкурсанты, осталась за бортом проекта. Да, более старшие ребята с хорошими голосами и серьезными произведениями, безусловно, заслужили право продолжить участие в конкурсе, но для 11-летнего ребенка ускользающая надежда оказалась сильным эмоциональным потрясением. Она не смогла сдержать слез и разрыдалась прямо на руках у ведущего проекта Вадима Такменева.

Фрагмент выступления, слова жюри и первые эмоции после оглашения результатов — смотрите в нашем видео.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (26)
Теги:
Севинч Ходиева, Узбекистан, Музыка



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