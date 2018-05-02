Страшный пожар уничтожил многоэтажку в Сан-Паулу

Причиной пожара могла стать ссора между супругами, которые готовили пищу на огне и использовали спирт в качестве топлива

Многоэтажное здание загорелось в Сан-Паулу в ночь на первое мая и позднее обрушилось. Огонь перекинулся и на ближайшую высотку, но пожарные не дали ему распространиться по всему зданию.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора семейной пары, готовившей пищу на огне с использованием спирта в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, одежда на обоих загорелась. Виновникам пожара удалось спастись — они сбросили с себя горящие вещи и выбежали из здания.

По последним данным, пропавшими в результате пожара считаются 45 человек.