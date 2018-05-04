В Сирии волонтеры установили кормушки из труб для бездомных кошек

Активисты на собственные средства приобрели трубы и сделали из них кормушки.
Акция была организована с помощью социальной сети Facebook, к ней присоединились около 1200 человек.
Активисты на собственные средства приобрели трубы и сделали из них кормушки.
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