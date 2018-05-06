Опасные находки, или Что обнаружили российские саперы в Южной Осетии

Представители Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" продолжают работу по обнаружению взрывоопасных предметов в районе селения Прис в Южной Осетии.

Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Саперы уже успели проверить семь гектар и обнаружили 48 взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, ракеты РЗСО "Смерч", ручные гранаты и выстрелы гранатометов. Все они были переданы югоосетинским коллегам и уничтожены.

Отряд центра из тридцати человек пробудет в Южной Осетии 80 дней. За это время запланировано очистить от взрывоопасных предметов более двадцати гектаров территории республики.