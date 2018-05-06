Мощно и красиво: на Красной Площади прошла репетиция Парада Победы

По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности.
Смотрите на видео лучшие моменты генеральной репетиции Парада Победы в Москве.
Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно прошла в Москве.
По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности.
Смотрите на видео лучшие моменты генеральной репетиции Парада Победы в Москве.
Саперы нашли 48 взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, ракеты РЗСО "Смерч", ручные гранаты и выстрелы гранатометов.
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В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
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В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.
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Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.