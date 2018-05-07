Школьники Узбекистана поздравили ветеранов с годовщиной Победы

На праздник, посвященный Дню памяти и почестей, в школу №302 Юнусабадского района Ташкента пришли труженики тыла, ветераны.

Своим выступлением их порадовали учащиеся Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Ученики школы тоже порадовали гостей стихами и песнями о родине, спектаклем на основе фронтовых писем-треугольников.

Приглашенные гости в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказали, как тяжело было жить и работать в военное время.

Директор школы пожелала ветеранам крепкого здоровья, а ребятам — жить под мирным небом и не знать ужасов войны.

В конце ветераны вместе со школьниками исполнили песню "День Победы" и выпустили голубей.