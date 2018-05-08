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Памятник генералу Сабиру Рахимову открыли в Ташкенте

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© Sputnik . Рамиз Бахтияров

Торжественную церемонию сопровождал военный оркестр, в ней приняли участие ветераны и военнослужащие.

На историческом месте в Ташкенте в начале мая открыли памятник генералу Сабиру Рахимову.

Церемонию сопровождал оркестр, также в ней участвовали военнослужащие и ветераны. Школьники принесли к монументу цветы.

Возложение цветов памятнику генералу С. Рахимову, Министерство обороны Р Уз
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Памятник генералу Сабиру Рахимову вернули на историческое место

Памятник вернули из парка Гафура Гуляма на площадь перед хокимиятом в Алмазарском районе. Соответствующее распоряжение в мае подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области. Он считает, что этот шаг можно назвать восстановлением исторической справедливости.

Сабира Рахимова в Узбекистане называют железным генералом. Он прославился во Время второй мировой войны при штурме города-крепости Грауденц, в 1943 году получил звание генерал-майора, затем — Героя Советского союза.

 

Теги:
памятник, Ташкент, Архитектура



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