Сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню

"Сегодня мы, прежде всего, отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Мы всегда будем помнить их славные имена, гордиться их великим подвигом во имя мира на земле", — сказал посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
Узбекский народ внес огромный вклад в общую победу над фашизмом. Республика не только поставляла на фронт вооружение и продовольствие, но и стала приютом для миллионов эвакуированных граждан.
Около 420 тысяч узбекистанцев погибли в боевых действиях, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.