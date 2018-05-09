ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Военный парад на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы

В грандиозном военном параде примут участие военнослужащие всех родов войск, современные боевые машины, танки, самолеты и вертолеты.
Смотрите прямую трансляцию парада на нашем сайте.
Традиционный военный парад проходит на главной площади России. Президент страны Владимир Путин выступит с поздравительной речью а затем перед кремлем пройдут военные всех родов войск, а также историческая и современная боевая техника.
В грандиозном военном параде примут участие военнослужащие всех родов войск, современные боевые машины, танки, самолеты и вертолеты.
Смотрите прямую трансляцию парада на нашем сайте.
Несколько десятков жителей узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. Все мероприятие заняло несколько минут и не создало никаких проблем для остальных посетителей комплекса.
Сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню в Москве.
Торжественную церемонию сопровождал военный оркестр, в ней приняли участие ветераны и военнослужащие.
Стадион, построенный специально к чемпионату мира в России, примет сразу четыре матча групповой стадии мундиаля.
Ранее сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню в Москве.
Президент России отметил, что в годы войны советский народ "не дрогнул перед жестоким врагом, когда некоторые страны предпочли позор капитуляции".
Ранее власти узбекской столицы заявили, что не нашли возможности и места для проведения акции "Бессмертный полк" в День памяти и почестей.
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Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.