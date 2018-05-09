ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Военный парад на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы

Несколько десятков жителей узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. Все мероприятие заняло несколько минут и не создало никаких проблем для остальных посетителей комплекса.