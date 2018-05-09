"Бессмертная рота": как ташкентцы почтили память героев войны

Несколько десятков жителей узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. Все мероприятие заняло несколько минут и не создало никаких проблем для остальных посетителей комплекса.

Власти Ташкента по соображениям безопасности не смогли предоставить организатором международной акции "Бессмертный полк" места для проведения масштабного шествия, но никто не запрещал всем желающим прийти в комплекс "Братские могилы" с портретами близких и таким образом почтить память героев.

В прошлом году аналогичная акция получилась более масштабной, в ней приняли участие около тысячи человек. В этот раз желающих оказалось меньше — не многим более сотни, так что уместнее было бы назвать это небольшое импровизированное шествие "Бессмертной ротой".

Жители узбекской столицы пришли 9 мая на Волгоградское кладбище целыми семьями, держа в руках портреты героев Второй мировой войны. Под "Катюшу" и "День Победы" ташкентцы прошли по территории комплекса, почтив тем самым память тех, кого уже не осталось в живых. Все мероприятие заняло 10-15 минут и не создало существенных проблем другим посетителям мемориального комплекса.

Кадры с памятной акции смотрите на нашем сайте.

В течение всего дня 9 мая в столице Узбекистана и в регионах страны проходят торжественные мероприятия на главных площадях и в парках. Молодежь поздравляет ветеранов и тружеников тыла, а вечером в Ташкенте ожидается праздничный салют.