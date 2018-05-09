"Бессмертная рота": как ташкентцы почтили память героев войны

Власти Ташкента по соображениям безопасности не смогли предоставить организатором международной акции "Бессмертный полк" места для проведения масштабного шествия, но никто не запрещал всем желающим прийти в комплекс "Братские могилы" с портретами близких и таким образом почтить память героев.
В прошлом году аналогичная акция получилась более масштабной, в ней приняли участие около тысячи человек. В этот раз желающих оказалось меньше — не многим более сотни, так что уместнее было бы назвать это небольшое импровизированное шествие "Бессмертной ротой".
Кадры с памятной акции смотрите на нашем сайте.
В течение всего дня 9 мая в столице Узбекистана и в регионах страны проходят торжественные мероприятия на главных площадях и в парках. Молодежь поздравляет ветеранов и тружеников тыла, а вечером в Ташкенте ожидается праздничный салют.