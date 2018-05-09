Голодные годы и плов победы: труженик тыла о тяжелом военном времени

О тяготах военно жизни в тылу и о подвиге простых людей в далеком от фронта Узбекистана Sputnik рассказала труженик тыла Анна Киктева.

Десятилетняя Аня вместе с двумя своими сестрами попала перед войной в Узбекистан, где прошла, как выражается сама женщина, настоящую школу военного тыла.

Сейчас она проживает в Ташкенте и даже несмотря на свои 86 лет, до сих пор, помнит военные годы, когда совсем девочкой собирала хлопок для фронта в полуголодном состоянии, питаясь одним жмыхом и небольшими кусочками лепешки.

"В школу я ходила всю войну, сначала за 3 километра, а потом — за семь километров от дома. На пути была горная река, которая разливалась зимой. Приходилось переходить ее вброд, босиком. А потом на красные от ледяной воды ноги мы надевали все что было и бежали дальше, чтобы согреться на ходу", — вспоминает ветеран.

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Еще ей запомнилась атмосфера, царившая после окончания войны.

"Это было такое облегчение и такая всеобщая радость. Когда вернулся отец, приготовили огромный казан плова и накормили всех досыта. Это никогда не забыть", — заключила Анна Киктева.

О сложностях жизни в тылу и радости от окончания войны она рассказала Sputnik.