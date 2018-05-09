LIVE: Акция "Бессмертный полк" в Москве

Многие жители узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. А всего в этот день мемориальный комплекс посетили свыше 10 тысяч горожан.