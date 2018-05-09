LIVE: Акция "Бессмертный полк" в Москве

Шествие по традиции стартовало на площади перед Белорусским вокзалом и проследует по Тверской улице до Красной площади.
За масштабной акцией следите по нашей видеотрансляции.
В столице России проходит многотысячное шествие "Бессмертного полка".
Шествие по традиции стартовало на площади перед Белорусским вокзалом и проследует по Тверской улице до Красной площади.
За масштабной акцией следите по нашей видеотрансляции.
О тяготах военно жизни в тылу и о подвиге простых людей в далеком от фронта Узбекистана Sputnik рассказала труженик тыла Анна Киктева.
Многие жители узбекской столицы пришли на Волгоградское кладбище Ташкента с портретами своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, и устроили небольшое шествие с песнями военных лет. А всего в этот день мемориальный комплекс посетили свыше 10 тысяч горожан.
Традиционный военный парад проходит на главной площади России. Президент страны Владимир Путин выступит с поздравительной речью а затем перед кремлем пройдут военные всех родов войск, а также историческая и современная боевая техника.
Сотрудники посольства Узбекистана в России возложили цветы к Вечному огню в Москве.
Торжественный салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом озарит ташкентское небо в 21.00.
Глава государства подчеркнул, что в годы войны Ташкент стал для сотен тысяч людей вторым домом, спасительным местом, а подвиг семьи Шамахмудовых - олицетворение истинной любви и дружбы народов.
В клинике, которая в день сможет обслуживать более 150 пациентов, будет создано свыше 60 новых рабочих мест.
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Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.
Александр Лукашенко дал гарантии Китаю на собственность в Беларуси. Минск рассчитывает на развитие сотрудничество с КНР по совместным проектам.
Министр внутренних дел Турции поблагодарил абхазов, проживающих в турецкой губернии Сакарья, за решение, которое они приняли 14 лет назад.
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.
В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.
Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.
В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.
Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.
Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.