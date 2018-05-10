Король пустыни: скрытая камера сняла ночные похождения барханного кота

Барханный кот обитает в пустыне и ведет ночной образ жизни, камера смогла зафиксировать его ночные передвижения.

"Во время проведения полевых исследований утром 19 апреля южнее гор Кульджуктау пустыня преподнесла незабываемый подарок команде исследователей — барханного кота", — сообщается на сайте программы "Инициативы по пустыням Центральной Азии" (CADI).

В частности, камера зафиксировала будни пушистого хищника — он прятался в норе от сильного ветра, чистил себя и бродил по окрестностям.

По данным программы, за последние десять лет ученые лишь несколько раз смогли повстречаться с барханным котом на территории Узбекистана. Животные ведут скрытный образ жизни, увидеть и подсчитать их очень сложно. "Именно поэтому снятое видео уникально", — отмечается в сообщении.

Барханный кот — это обитатель пустынь, один из самых мелких кошачьих на планете. Он обитает в Северной Африке, на Аравийском полуострове и в Центральной Азии. Животное ведет ночной образ жизни, питается мелкими грызунами, ящерицами.