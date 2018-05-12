Современный Алладин, или Как промчаться по асфальту на ковре-самолете

В ролике мужчина на приличной скорости перемещается по улице на устройстве, которое внешне напоминает магический ковёр.
Смотрите на видео, как это было.
Сеть облетело видео, на котором мужчина передвигается по дороге на "летающем ковре".
В ролике мужчина на приличной скорости перемещается по улице на устройстве, которое внешне напоминает магический ковёр.
Смотрите на видео, как это было.
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В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко