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Бокс пушистых грызунов: в Китае сурки устроили драку посреди дороги

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Associated Press

Пара сурков устроила драку посреди дороги в северо-западном Китае, мешая проехать автомобилистам.

Пушистые боксеры сражались перед третьим зверьком, который, по всей видимости, ждал выявления победителя.

Эпическое противостояние произошло в Чжанъе в центральной провинции Ганьсу. Видео было просмотрено более 870 000 раз. Пользователи соцсетей уверены, что зверьки сражались за возлюбленную.
Теги:
сурок, драка, Китай



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