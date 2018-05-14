Бокс пушистых грызунов: в Китае сурки устроили драку посреди дороги

Пушистые боксеры сражались перед третьим зверьком, который, по всей видимости, ждал выявления победителя.
Пара сурков устроила драку посреди дороги в северо-западном Китае, мешая проехать автомобилистам.
Пушистые боксеры сражались перед третьим зверьком, который, по всей видимости, ждал выявления победителя.
Бампербол — или, иначе, футбол в шарах — захватывающий аттракцион, который гарантирует огромный заряд бодрости. Это модное развлечение прекрасно подходит для отдыха.
Для сохранения исторического облика в старые стены встроен новый объем арены. Официальная вместимость стадиона — 35 тысяч 696 мест.
Сеть облетело видео, на котором мужчина передвигается по дороге на "летающем ковре".
В сообщении армии Израиля говорится, что удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс "Панцирь-С1") был нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии.
По данным Посольства США в Узбекистане, в решении суда были отмечены "многочисленные процессуальные нарушения" со стороны следователей по делу.
Команда сыграла со счетом 1:0 с Бурунди, следующая игра намечена на среду. Спортсмены проявили истинный узбекских дух и волю.
Центральный банк Узбекистана с 15 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.
Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.
В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.
В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко
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Государственный флаг Абхазии должен занять место среди остальных флагов на фестивале "Музыка мира" в Израиле - таким было условие участия абхазской скрипачки.
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Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.
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Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.
Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".
Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.
В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.
В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко