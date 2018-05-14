Тысячи человек вышли на акцию протеста у парламента Грузии

Они выступают за смягчение наркополитики после проведенной в ночь на субботу операции в ночных клубах.

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Грузии, организованной после ночной спецоперации. Участники вышли с плакатами и транспарантами.

Надписи на английском и грузинском языках гласят: "Наша любовь громче вашего страха".

Напомним, что в ночь на субботу в ночных клубах Тбилиси прошла антинаркотическая акция. Сотрудники МВД задержали восемь наркоторговцев. Участники акции выступают за смягчение наркополитики в стране. Жители протестуют против методов полицейских. В протестах участвует лидер оппозиционной партии "Новый политический центр — Гирчи" Зураб Джапаридзе.

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