Гигант из аниме: японский инженер построил робота высотой в 8,5 метра

Робот по имени Мононофу получился высотой в 8 метров. Он способен ходить, стрелять и двигать пальцами рук. Он способен развивать скорость до 1 км в час.
Как выглядит робот-гигант, смотрите на видео Sputnik.
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Робот по имени Мононофу получился высотой в 8 метров. Он способен ходить, стрелять и двигать пальцами рук. Он способен развивать скорость до 1 км в час.
Как выглядит робот-гигант, смотрите на видео Sputnik.
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