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Гигант из аниме: японский инженер построил робота высотой в 8,5 метра

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© Ruptly .

Японский инженер Масааки Нагумо построил своего любимого персонажа из аниме Mobile Suit Gundam.

Робот по имени Мононофу получился высотой в 8 метров. Он способен ходить, стрелять и двигать пальцами рук. Он способен развивать скорость до 1 км в час.

Как выглядит робот-гигант, смотрите на видео Sputnik.

Теги:
Япония, Технологии и инновации



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