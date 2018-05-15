Сквозь пламя и дым: поезд под Хабаровском проехал через лесной пожар

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Узбекистанец с подельниками зарегистрировал в Казани более 700 мигрантов Через пять подконтрольных фирм подозреваемые оформляли фиктивные документы на работу, которые позволяли мигрантам находиться на территории России в течение года. 74

Назначен глава департамента эксплуатации зданий хокимията столицы Пост занял специалист по недвижимости компании Akfa, который в 2011-2017 годах также руководил компанией "Кучмас мулк савдо хизмати" 10