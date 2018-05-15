Сквозь пламя и дым: поезд под Хабаровском проехал через лесной пожар

В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес.
Пламя подходило прямо к путям, видеозапись была сделана из кабины локомотива.
Поезд, проехавший через лесной пожар в Комсомольске-на-Амуре, попал на видео.
В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес.
Пламя подходило прямо к путям, видеозапись была сделана из кабины локомотива.
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