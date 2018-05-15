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Крымский мост. Поехали: два года стройки за три минуты

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Инфоцентр "Крымский мост"

Торжественное открытие моста через Керченский пролив состоялось во вторник, 15 мая.

В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

Глава государства за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

До этого Путин ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

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Теги:
Открытие Крымского моста, Крым, Россия



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