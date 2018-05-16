ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Церемония награждения победителей турнира "Будущее зависит от тебя"

Юношеская команда из Узбекистана сразится за главный приз турнира со сверстниками из Пакистана. Следите за поединком на нашем сайте и в социальных сетях.

На международном турнире среди воспитанников детских домов Узбекистан попал в так называемую "групп смерти", в которую вошли в том числе юные футболисты из России и Пакистана. На групповом этапе узбекистанцы не пропустили ни одного мяча и с первого места вышли в плей-офф.

Затем были победы над командами из Белоруссии, Непала и Бурунди, а решающий поединок с действующими чемпионами и одногруппниками этого турнира — сборной Пакистана.

В финале Узбекистан в тяжелейшей борьбе одолел сборную Пакистана по пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось вничью 1:1. Героем поединка стал голкипер узбекистанцев Сергей Исламов, забивший решающий гол и отразивший удар соперника.

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