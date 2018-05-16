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Золотые парни: сборная Узбекистана выиграла турнир "Будущее зависит от тебя"

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Сборная Узбекистана в драматичном финальном матче международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" обыграла по пенальти сверстников из Пакистана.

Решающий поединок потребовал от юных футболистов максимальной концентрации: обе команды играли с рвением и отдачей, иногда довольно жестко.

Сборной Узбекистана пришлось проявить бойцовский качества. Сначала сразу после гола получил травму нападающий Руслан Котов, затем Пакистан сумел сравнять счет.

Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
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Исход встречи решила серия пенальти, в которой узбекистанцы продемонстрировали крепкие нервы и завидную стрессоустойчивость. Особенно отличился вратарь Сергей Исламов.

Самые яркие кадры финального поединка и награждения чемпионов смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.

Теги:
Узбекистан, Футбол



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