Золотые парни: сборная Узбекистана выиграла турнир "Будущее зависит от тебя"

Решающий поединок потребовал от юных футболистов максимальной концентрации: обе команды играли с рвением и отдачей, иногда довольно жестко.
Сборной Узбекистана пришлось проявить бойцовский качества. Сначала сразу после гола получил травму нападающий Руслан Котов, затем Пакистан сумел сравнять счет.
Самые яркие кадры финального поединка и награждения чемпионов смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.