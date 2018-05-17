18:48 17 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
RT

Руководителя РИА Новости Украина подозревают в государственной измене, его этапировали в Херсон.

Журналиста Кирилла Вышинского могут отправить в тюрьму на 15 лет. Руководителя РИА Новости Украина Киев обвинил в измене.

"Нам позвонил водитель Кирилла Вышинского и сказал, что некие люди подошли к его машине, скрутили и увезли. Мы сразу даже не поняли, что это за люди, потому что мы же знаем, что на Украине сейчас, к сожалению, чего только не бывает. А теперь
мы точно понимаем, что это СБУ и что мы имеем дело с украинским государством", — сказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Накануне в офис РИА Новости Украина в Киеве ворвались сотрудники Службы безопасности Украины, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Утром в среду на Украине задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его привезли в Херсон, где журналист предстанет перед судом.

Теги:
суд, арест, РИА Новости, Украина, Политический кризис



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

  • Житель Товузского района Фариз Ахмедов
    Хранитель парка

    Азербайджанец за пять лет превратил заброшенный парк в райский уголок - он уверен, что бескорыстная работа равносильна хаджу, обязательному для мусульманина.

  • знаменитый белорусский футболист и тренер Анатолий Байдачный
    Всколыхнуть "болото"

    Приезд в Брест легендарного аргентинца Диего Марадоны всколыхнет скучное футбольное болото, считает знаменитый белорусский футболист Анатолий Байдачный.

  • Грабли
    Чистый четверг

    Премьер-министр Абхазии призвал всех жителей страны принять участие в республиканском Дне чистоты, который назначен на 24 мая 2018 года.

  • Радар контроля скорости
    "Нужно отдышаться"

    Премьер Армении Никол Пашинян предлагает временно приостановить работу камер на дорогах – гражданам нужно дать "отдышаться" от штрафов.

  • Папа Римский Франциск
    Ждем папу!

    Рижская дума планирует подготовить столицу Латвии к встрече с главой Римско-католической церкви и потратить сотни тысяч евро на ремонт зданий.

  • Контроль на границе
    Только для специалистов

    Литва собирается ввести квоты на рабочие места для иностранцев из-за наплыва украинцев – въезд неквалифицированным рабочим ограничат.

  • НАТО
    Офисная работа

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе в конце этого года.

  • Авария с утечкой аммиака на Пальясааре
    Химическая авария

    В столице Эстонии зафиксирован выброс аммиака, специалисты Спасательного департамента выехали на место ЧП.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    День костюма

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил внести в праздничный календарь новую дату — День осетинского национального костюма.

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Победа характера: триумф узбекистанцев на турнире "Будущее зависит от тебя"
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054