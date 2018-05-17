Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве

Журналиста Кирилла Вышинского могут отправить в тюрьму на 15 лет. Руководителя РИА Новости Украина Киев обвинил в измене.

"Нам позвонил водитель Кирилла Вышинского и сказал, что некие люди подошли к его машине, скрутили и увезли. Мы сразу даже не поняли, что это за люди, потому что мы же знаем, что на Украине сейчас, к сожалению, чего только не бывает. А теперь

мы точно понимаем, что это СБУ и что мы имеем дело с украинским государством", — сказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Накануне в офис РИА Новости Украина в Киеве ворвались сотрудники Службы безопасности Украины, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Утром в среду на Украине задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его привезли в Херсон, где журналист предстанет перед судом.