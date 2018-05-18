ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского

В Киеве 15 мая арестовали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.
В Киеве 15 мая арестовали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.
Российские журналисты выразили свой протест против задержания руководителя РИА Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.
В рамках трехдневного визита в США президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и провел переговоры с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом.
Руководителя РИА Новости Украина подозревают в государственной измене, его этапировали в Херсон
Президент США Дональд Трамп принял узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил с визитом Вашингтон. От американцев ему нужны деньги — и не нужны проблемы. Правда, избежать их вряд ли получится.
В ходе встречи представители судов стран-участниц ШОС обсудят вопросы внедрения информационных технологий в судебную деятельность, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Уменьшилось также количество правонарушений, в которых совершеннолетние выступали в качестве соучастников.
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Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.
Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.
Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.