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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского

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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (11)
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Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.

В Киеве 15 мая арестовали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского; ночью его этапировали в Херсон.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (11)
Теги:
Киев, Россия



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