LIVE: Митинг в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского

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Инвестиции в обмен на риски: что Трамп может дать Узбекистану Президент Шавкат Мирзиёев посетил с визитом Вашингтон. От американцев ему нужны деньги — и не нужны проблемы. Правда, избежать их вряд ли получится. 903

Узбекистан примет участие в совещании председателей Верховных судов ШОС В ходе встречи представители судов стран-участниц ШОС обсудят вопросы внедрения информационных технологий в судебную деятельность, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. 21