Флаги, музыка и цветы: как Ташкент встретил триумфаторов турнира в России

Команда из Узбекистана победила в международном турнире по футболу среди воспитанников детских домов "Будущее зависит" от тебя.

Победителей встречали в международном аэропорту Ташкента представители Федерации футбола, Национального олимпийского комитета, а также руководители благотворительных организаций и десятки воспитанников детских домов.

Когда юные герои вышли из здания аэровокзала, площадь оглушила музыка и торжествующие возгласы. Сами спортсмены с цветами и подарками, закутанные в национальные флаги тут же растворились в ликующей толпе встречающих соотечественников.

Затем команду посадили на двухэтажный автобус и с кортежем повезли по столице.

Как встречали героев международного турнира в узбекской столице, смотрите в нашем видео.