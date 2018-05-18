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Флаги, музыка и цветы: как Ташкент встретил триумфаторов турнира в России

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Тема:
Сборная Узбекистана на международном турнире "Будущее зависит от тебя" (11)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Команда из Узбекистана победила в международном турнире по футболу среди воспитанников детских домов "Будущее зависит" от тебя.

Победителей встречали в международном аэропорту Ташкента представители Федерации футбола, Национального олимпийского комитета, а также руководители благотворительных организаций и десятки воспитанников детских домов.

Когда юные герои вышли из здания аэровокзала, площадь оглушила музыка и торжествующие возгласы. Сами спортсмены с цветами и подарками, закутанные в национальные флаги тут же растворились в ликующей толпе встречающих соотечественников.

Затем команду посадили на двухэтажный автобус и с кортежем повезли по столице.

Как встречали героев международного турнира в узбекской столице, смотрите в нашем видео.

Тема:
Сборная Узбекистана на международном турнире "Будущее зависит от тебя" (11)
Теги:
Узбекистан, Футбол



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